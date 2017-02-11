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Харри Кейн: думаю, мы вполне можем догнать "Челси"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн с оптимизмом оценил перспективы "шпор" в чемпионате Англии.
"Думаю, мы вполне можем догнать "Челси". Девять очков — это три матча. А в АПЛ не бывает лёгких игр. "Синие" в хорошей форме, но потерять очки могут. А мы способны выиграть все оставшиеся матчи", — цитирует Кейна Goal.com.
"Думаю, мы вполне можем догнать "Челси". Девять очков — это три матча. А в АПЛ не бывает лёгких игр. "Синие" в хорошей форме, но потерять очки могут. А мы способны выиграть все оставшиеся матчи", — цитирует Кейна Goal.com.
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