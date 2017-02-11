Иньяки Уильямс: "Атлетик" - мой дом, и я не намерен его покидать

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс заявил, что не намерен покидать клуб.



"Атлетик" – мой дом, и я не намерен его покидать. Для меня честь выступать за эту команду. Ходит много слухов, но я спокоен. У меня есть контракт, и клуб предоставил мне все условия", - цитирует Уильямса Tmw.