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Иньяки Уильямс: "Атлетик" - мой дом, и я не намерен его покидать

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс заявил, что не намерен покидать клуб.

"Атлетик" – мой дом, и я не намерен его покидать. Для меня честь выступать за эту команду. Ходит много слухов, но я спокоен. У меня есть контракт, и клуб предоставил мне все условия", - цитирует Уильямса Tmw.
Теги: Атлетик
Сегодня, 11:52
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