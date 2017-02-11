"Шинник" в Кубке ФНЛ обыграл "Чертаново"

На Кипре сегодня стартовал шестой по счёту розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги.



Кубок ФНЛ



1 тур



"Шинник" - "Чертаново" 1:0



Гол: Низамутдинов, 15



"Шинник": Лантратов, Чистяков, Гоцук, Евсеев (Никитинский, 46), Ятченко (Ослоновский, 46 (Митасов, 68)), Царикаев (Мугинов, 46), Сиротов (Нетфуллин, 46), Земсков (Айрапетян, 46 (Белов, 68)), Султонов (Лаук, 46), Троянов (Н'Дри, 49), Низамутдинов (Подоляк, 58)



"Чертаново": Ломаев, Солдатенков (Редькович, 49), Бартасевич (Каракоз, 78), Глущенков (Кузнецов, 72), Ежов (Зиньковский, 62), Витюгов, Алексеев (Канищев, 62), Паршиков (Селюков, 72), Сарвели (Котов, 62), Прудников (Цыпченко, 62)