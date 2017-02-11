Алессио Романьоли в феврале уже не сыграет

Защитник "Милана" Алессио Романьоли, получивший травму в матче против "Болоньи" (1:0), выбыл из строя как минимум до конца февраля, информирует Sky Sport Italia.



22-летний футболист повредил приводящую мышцу бедра и пропустит от двух до четырёх недель.