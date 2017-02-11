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"Кубань" уступила "Тамбову" в Кубке ФНЛ
На Кипре завершился матч в рамках Кубка Футбольной национальной лиги. В группе А "Тамбов" переиграл "Кубань".
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Тамбов" - "Кубань" - 2:1
Голы: Мурнин, 60, Сорокин, 75 (пен.) - Завезен, 79
"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Овсиенко, Шабанов, Быстров, Трусевич, Поярков, Чернышов (Андреев, 75), Шевчук (Сорокин, 56), Алумона (Часовских, 46), Дорожкин (Мурнин, 46)
"Кубань": Помазан, Бендзь, Байрыев (Клещенков, 64), Марков (Бугаев, 46), Лобкарёв, Якуба, Гай (Коновалов, 64), Олейник (Маляров, 64), Обухов (Тюфяков, 67), Щадин (Завезен, 67), Житнев.
Предупреждения: Байрыев, 7, Быстров, 65, Коновалова, 69
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Тамбов" - "Кубань" - 2:1
Голы: Мурнин, 60, Сорокин, 75 (пен.) - Завезен, 79
"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Овсиенко, Шабанов, Быстров, Трусевич, Поярков, Чернышов (Андреев, 75), Шевчук (Сорокин, 56), Алумона (Часовских, 46), Дорожкин (Мурнин, 46)
"Кубань": Помазан, Бендзь, Байрыев (Клещенков, 64), Марков (Бугаев, 46), Лобкарёв, Якуба, Гай (Коновалов, 64), Олейник (Маляров, 64), Обухов (Тюфяков, 67), Щадин (Завезен, 67), Житнев.
Предупреждения: Байрыев, 7, Быстров, 65, Коновалова, 69
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