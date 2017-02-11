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Юрий Семин вызвал на сбор "Локомотива" 27 футболистов
"Локомотив" начинает третий сбор в Испании. Вечером у команды запланирована первая тренировка, передает официальный сайт клуба.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вызвал на сбор 27 футболистов.
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков.
Защитники: Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.
На третьем сборе "Локомотив" проведет четыре контрольных матча:
- 14 февраля - «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 (мск)
- 18 февраля - «Бэйцзин Гоань» (Китай)
- 18 февраля - «Хэбэй Чайна Фортун» (Китай)
- 22 февраля - «Стремсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин вызвал на сбор 27 футболистов.
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков.
Защитники: Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.
На третьем сборе "Локомотив" проведет четыре контрольных матча:
- 14 февраля - «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 (мск)
- 18 февраля - «Бэйцзин Гоань» (Китай)
- 18 февраля - «Хэбэй Чайна Фортун» (Китай)
- 22 февраля - «Стремсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск)
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