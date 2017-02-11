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Роман Зобнин: воды наглотался, что, похоже, выполнил дневную норму

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, отмечающий сегодня день рождения, рассказал, как прошла сегодняшняя тренировка в Испании. Спартаковцы провели занятие под проливным дождем.

"Воды наглотался сегодня столько, что, похоже, выполнил дневную норму. Весь промок, но ничего страшного. Мы готовы трудиться в любую погоду", - цитирует Зобнина официальный сайт "Спартака".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 16:47
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