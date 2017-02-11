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Китайский "Хэнань Цзянье" начал переговоры о покупке Ари

"Хэнань Цзянье" начал переговоры с "Краснодаром" по приобретению нападающего Ари, передает "Р-Спорт".

Сообщается, что китайский клуб заинтересован в приобретении 31-летнего футболиста, и стороны уже приступили к обсуждению трансфера.
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 16:56
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(2)
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 17:54) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
прям как Кержаков

Кержаков и в Китай не попадает. Птица-непопадятел


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
через полгода будет петь, как хочет получить гражданство и играть за китайскую сборную.. наймит он и есть наймит
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 17:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
mask
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:31) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Отработанный материал.

прям как Кержаков


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:29) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отработанный материал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 17:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Пора Ари в Китай ...пора...И возраст..и игра не стабильна..то яркий матч..то ходит по полю..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:09) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
если я верно помню, то Ари теперь больше выходит на замену?плюс возраст (для атакующих он более весом)
то может и стоит задуматься


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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