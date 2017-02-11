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Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком (14)
"Бетис" и "Валенсия" завершили матч нулевой ничьей
"Бетис" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 22-го тура первенства Испании.
Чемпионат Испании. 22 тур
"Бетис" - "Валенсия" - 0:0
"Бетис": Адан, Пиччини, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Пардо, Петрос (Мартен, 71), Сибальос, Кастро, Алегрия (Санабрия, 74)
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Сантос (Абденнур, 57), Мангала, Парехо, Суарес, Орельяна (Канселу, 81), Нани, Эль-Хаддади, Лоренсо (Дзадза, 64)
Предупреждения: Сантос, 21, Парехо, 57, Манди, 63, Дзадза, 78.
Чемпионат Испании. 22 тур
"Бетис" - "Валенсия" - 0:0
"Бетис": Адан, Пиччини, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Пардо, Петрос (Мартен, 71), Сибальос, Кастро, Алегрия (Санабрия, 74)
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Сантос (Абденнур, 57), Мангала, Парехо, Суарес, Орельяна (Канселу, 81), Нани, Эль-Хаддади, Лоренсо (Дзадза, 64)
Предупреждения: Сантос, 21, Парехо, 57, Манди, 63, Дзадза, 78.
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