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"Бетис" и "Валенсия" завершили матч нулевой ничьей

"Бетис" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 22-го тура первенства Испании.

Чемпионат Испании. 22 тур

"Бетис" - "Валенсия" - 0:0

"Бетис": Адан, Пиччини, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Пардо, Петрос (Мартен, 71), Сибальос, Кастро, Алегрия (Санабрия, 74)

"Валенсия": Алвес, Монтойя, Гайя, Сантос (Абденнур, 57), Мангала, Парехо, Суарес, Орельяна (Канселу, 81), Нани, Эль-Хаддади, Лоренсо (Дзадза, 64)

Предупреждения: Сантос, 21, Парехо, 57, Манди, 63, Дзадза, 78.
Теги: Бетис Валенсия
Сегодня, 17:16
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