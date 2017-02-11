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Работы по устранению вибраций на поле "Крестовского" завершат через 10-12 дней

Главный инженер Департамента проектирования и строительства стадиона на Крестовском острове СПб ГКУ "Фонд капитального строительства" Петр Максаков рассказал об устранении вибрации на выкатном поле арены.

"На 86 процентов завершены работы по устранению вибраций на поле. В течение семи дней завершат установку дополнительных устройств.

Через 10-12 дней закончат все работы по устранению вибраций", - цитирует Максакова "Чемпионат".
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 17:46
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(1)
№5 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 18:10) #
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online

Цитата: vlees
Хватит уже новостей об этом позоре

хватит уже кyйню пороть.заипал.
пс.вибрацию устранят тогда,когда закатят поле обратно,на место.будет это после 20-го февраля.
Регистрация: 21.09.2008
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:00) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Как же они там без вибраторов? По старинке, с фаерами? smile

У них привычные к трудностям полости.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же они там без вибраторов? По старинке, с фаерами? smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: vlees (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит уже новостей об этом позоре,вчера говорили что вибрация устранена,сегодня уже через 10 дней устранят,проводите там мотокросс и прочую шляпу и не надо будет об вибрации беспокоиться,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:48) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вибрировать перестанет.
Начнёт колыхаться.
Понадобится ещё мильярд.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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