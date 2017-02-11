Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

ЦСКА повысил свое предложение по Роберто Мойзесу до €3 млн

ЦСКА готов приобрести защитника бразильского "Коринтианса" Роберто Мойзеса за €3 млн, утверждает Goal.

Ранее армейцы предлагали за игрока €2,5 млн, однако получили отказ. Бразильцы просят за футболиста €4 млн, однако могут снизить цену, поскольку действующее соглашение Мойзеса истекает в декабре.

Газета.ru
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.