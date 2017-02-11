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Защитник "Халл Сити": судья извинился перед нами за гол, забитый рукой

Защитник "Халл Сити" Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в 25-м туре АПЛ.

"Арбитр извинился перед нами за гол, который был забит рукой, он понял, что принял неверное решение. Все ошибаются.

Он сказал, что не был уверен в том моменте на 100 процентов. Хорошо, что он это признал, хотя ситуация от этого уже не изменится", - цитирует Робертсона Sky Sports.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 18:16
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(1)
№5 Написал: dimkaivanov1989 (Сегодня, 19:51) #
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online

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Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Англии арбитры тоже много косячат, не святые однако.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:13) #
  • -1
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А мы своих ругаем там в открытую рукой забил! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Смотрел этот матч. Чтобы не увидеть игру рукой, надо быть слепым.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да бытовуха... Матчи конюшни со Спартой и Спортингом посмотри stuck_out_tongue_winking_eye Волейболисты


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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