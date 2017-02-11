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Защитник "Халл Сити": судья извинился перед нами за гол, забитый рукой
Защитник "Халл Сити" Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2) в 25-м туре АПЛ.
"Арбитр извинился перед нами за гол, который был забит рукой, он понял, что принял неверное решение. Все ошибаются.
Он сказал, что не был уверен в том моменте на 100 процентов. Хорошо, что он это признал, хотя ситуация от этого уже не изменится", - цитирует Робертсона Sky Sports.
"Арбитр извинился перед нами за гол, который был забит рукой, он понял, что принял неверное решение. Все ошибаются.
Он сказал, что не был уверен в том моменте на 100 процентов. Хорошо, что он это признал, хотя ситуация от этого уже не изменится", - цитирует Робертсона Sky Sports.
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