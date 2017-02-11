Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв

Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт ЛунёвБывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал прокомментировал завершение карьеры Анатолия Тимощука, вероятный уход из команды Павла Могилевца, а также аренду Михаила Кержакова в "Оренбург".

- О Тимощуке:

До Анатолия в команду приехала группа чехов, а также влилась в команду группа молодых футболистов, которые, как потом выяснилось, имели очень смутное представление о профессиональном игроке. Тимощук же исправил ситуацию, показав, как игрок должен вступать в отбор, возвращаться в оборону, бороться. Во времена Петржелы у молодых игроков "Зенита" с обороной были очень большие проблемы, я очень хорошо запомнил то время с позиции тренерской и профессиональной. В клубе до сих пор нет игрока, который так же как Тимощук может отбирать мяч.

Что касается его карьеры, то после его возвращения в "Зенит" из "Баварии" стало понятно, что играть на высоком уровне он больше не может. Менялся футбол, менялась тактика, и опорник разрушительного плана нужен всё меньше и меньше. Сейчас в эту линию нужны игроки, которые хорошо отбирают и хорошо развивают атаки. Тимощук на эту роль не подходит.

Переход в "Баварию" нельзя назвать ошибкой. Продолжать карьеру в "Зените" ему вряд ли было интересно, а в Мюнхене он набрался такого опыта, который вряд ли ему покорился бы в Санкт-Петербурге. Если его будущее связано с футболом, с тренерской карьерой, то этот опыт будет на 100% полезен.

- О вероятном уходе Могилевца на правах свободного агента:

Могилевец - не первый и не последний футболист, который пытался форсировать свою карьеру, перепрыгивая через футбольные ступеньки. Всё должно быть постепенно. Перед "Зенитом" поставлены слишком большие задачи, и к ним нереально быть готовым без игрового опыта, каким бы талантом футболист не обладал. Павел правильно поступил, когда в первый раз покинул "Зенит", но в итоге он зря вернулся в команду и, на мой взгляд, потерял много времени. Наверное, он слушал людей, которые собрались вокруг него, советовали ему что-то. В современном футболе с молодыми игроками такое часто происходит. "Зенит" не давал Могилевцу уйти? Думаю, в скором времени руководители клуба нам расскажут, как всё было на самом деле. Уверен, что в таком клубе необдуманных решений не принимается.

- Об уходе М. Кержаков:

Михаил, возвращаясь из "Анжи", знал на что идёт. У него был шанс в команде, он выходил, играл как мог, проявлял себя хорошо, но какие-то моменты, видимо, тренера не устраивают. Получается, свою конкуренцию М. Кержаков проиграл.

Кто будет основным вратарём питерцев? Мне сложно рассуждать на эту тему, поскольку я не так часто видел Лунёва в деле. По тем моментам, которые видел я - мне Андрей понравился. В целом, вратарей в "Зените" много, и все они приблизительно одного уровня. Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах займёт Лунёв.
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 18:28
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Сколько лодыгин накосячил его уже должны были поганой метлой выгнать,ваще не понимаю руководство зенита...

В этом солидарен тоже не понимаю почему руководство тянет второй сезон-верит что ошибки уйдут что ли?.Да он иногда в упор удары берет и пендали,но его ошибки нивелируют пользу.Все равно что русская рулетка и у защиты нет уверенности что герой Греции не пропустит с центра поля за шиворот,получается команда играет с оглядкой и напрягом..Лунев неплохой кипер,но адаптируется ли покажет время.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: dimkaivanov1989 (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (1)
online

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://aDiZBk6B.sq6.ru
Регистрация: 11.02.2017
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 19:18) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Первое мероприятие на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге пройдет в субботу, 11 февраля. Его посетят 10 тысяч жителей города. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие носит название «Первый посетитель». Петербуржцы получат возможность убедиться в готовности стадиона к приему крупных спортивных событий. Для зрителей подготовлена развлекательная программа, в частности, на празднике выступят роллеры, райдеры, танцоры, музыканты и девушки-чирлидерши. Также посетителей ожидает мото-шоу.
Гостем мероприятия станет бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малофеев, а ведущим стал шоумен Михаил Шац.

В дом первой кошку запускают, а в сортир - понятно "что-в-воротах"


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько лодыгин накосячил его уже должны были поганой метлой выгнать,ваще не понимаю руководство зенита...
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 18:29) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, к 20-му туру smile Потом Спартак отгрузит Луневу треху - и все по-новой


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.