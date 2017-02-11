Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью дляпрокомментировал прокомментировал завершение карьеры Анатолия Тимощука, вероятный уход из команды Павла Могилевца, а также аренду Михаила Кержакова в "Оренбург".До Анатолия в команду приехала группа чехов, а также влилась в команду группа молодых футболистов, которые, как потом выяснилось, имели очень смутное представление о профессиональном игроке. Тимощук же исправил ситуацию, показав, как игрок должен вступать в отбор, возвращаться в оборону, бороться. Во времена Петржелы у молодых игроков "Зенита" с обороной были очень большие проблемы, я очень хорошо запомнил то время с позиции тренерской и профессиональной. В клубе до сих пор нет игрока, который так же как Тимощук может отбирать мяч.Что касается его карьеры, то после его возвращения в "Зенит" из "Баварии" стало понятно, что играть на высоком уровне он больше не может. Менялся футбол, менялась тактика, и опорник разрушительного плана нужен всё меньше и меньше. Сейчас в эту линию нужны игроки, которые хорошо отбирают и хорошо развивают атаки. Тимощук на эту роль не подходит.Переход в "Баварию" нельзя назвать ошибкой. Продолжать карьеру в "Зените" ему вряд ли было интересно, а в Мюнхене он набрался такого опыта, который вряд ли ему покорился бы в Санкт-Петербурге. Если его будущее связано с футболом, с тренерской карьерой, то этот опыт будет на 100% полезен.Могилевец - не первый и не последний футболист, который пытался форсировать свою карьеру, перепрыгивая через футбольные ступеньки. Всё должно быть постепенно. Перед "Зенитом" поставлены слишком большие задачи, и к ним нереально быть готовым без игрового опыта, каким бы талантом футболист не обладал. Павел правильно поступил, когда в первый раз покинул "Зенит", но в итоге он зря вернулся в команду и, на мой взгляд, потерял много времени. Наверное, он слушал людей, которые собрались вокруг него, советовали ему что-то. В современном футболе с молодыми игроками такое часто происходит. "Зенит" не давал Могилевцу уйти? Думаю, в скором времени руководители клуба нам расскажут, как всё было на самом деле. Уверен, что в таком клубе необдуманных решений не принимается.Михаил, возвращаясь из "Анжи", знал на что идёт. У него был шанс в команде, он выходил, играл как мог, проявлял себя хорошо, но какие-то моменты, видимо, тренера не устраивают. Получается, свою конкуренцию М. Кержаков проиграл.Кто будет основным вратарём питерцев? Мне сложно рассуждать на эту тему, поскольку я не так часто видел Лунёва в деле. По тем моментам, которые видел я - мне Андрей понравился. В целом, вратарей в "Зените" много, и все они приблизительно одного уровня. Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах займёт Лунёв.