Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Енисей" переиграл "Спартак-Нальчик" на Кубке ФНЛ
В матче 1-го тура Кубка ФНЛ "Енисей" добился победы над "Спартаком-Нальчик".
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Енисей" - "Спартак-Нальчик" - 2:0
Голы: Ланин, 45, Тен, 90
"Енисей": Опарин (Прекович, 46), Кичин, Чернов, Чичерин, Семакин, Ланин, Камеш (Тихонов, 74), Иванов (Комков, 71), Алиев (Тен, 83), Малоян (Саркисов, 46), Самодин (Козлов, 46)
"Спартак-Нальчик": Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 65), Мурачёв, Войнов (Ахриев, 46), Богатырев (Мухаммад, 32), Крамаренко, Дроздов (Марченко, 61), Ахъядов (Каркаев, 61)
Предупреждения: Кичин, 13, Малоян, 42, Рожков, 74, Тихонов, 86.
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Енисей" - "Спартак-Нальчик" - 2:0
Голы: Ланин, 45, Тен, 90
"Енисей": Опарин (Прекович, 46), Кичин, Чернов, Чичерин, Семакин, Ланин, Камеш (Тихонов, 74), Иванов (Комков, 71), Алиев (Тен, 83), Малоян (Саркисов, 46), Самодин (Козлов, 46)
"Спартак-Нальчик": Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 65), Мурачёв, Войнов (Ахриев, 46), Богатырев (Мухаммад, 32), Крамаренко, Дроздов (Марченко, 61), Ахъядов (Каркаев, 61)
Предупреждения: Кичин, 13, Малоян, 42, Рожков, 74, Тихонов, 86.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.