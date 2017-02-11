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"Енисей" переиграл "Спартак-Нальчик" на Кубке ФНЛ

В матче 1-го тура Кубка ФНЛ "Енисей" добился победы над "Спартаком-Нальчик".

Кубок ФНЛ. 1 тур

"Енисей" - "Спартак-Нальчик" - 2:0

Голы: Ланин, 45, Тен, 90

"Енисей": Опарин (Прекович, 46), Кичин, Чернов, Чичерин, Семакин, Ланин, Камеш (Тихонов, 74), Иванов (Комков, 71), Алиев (Тен, 83), Малоян (Саркисов, 46), Самодин (Козлов, 46)

"Спартак-Нальчик": Антипов, Соблиров, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 65), Мурачёв, Войнов (Ахриев, 46), Богатырев (Мухаммад, 32), Крамаренко, Дроздов (Марченко, 61), Ахъядов (Каркаев, 61)

Предупреждения: Кичин, 13, Малоян, 42, Рожков, 74, Тихонов, 86.
Теги: Енисей Спартак Нальчик
Сегодня, 18:52
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№2 Написал: dimkaivanov1989 (Сегодня, 19:50) #
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online

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Регистрация: 11.02.2017
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 19:06) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тихонов продолжает горные команды драть - начал с чеченского цска - и понеслась


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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