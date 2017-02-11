"Динамо" разгромило "Тобол" в контрольном матче

"Динамо" обыграло казахстанский клуб "Тобол" в контрольном матче.



Контрольный матч



"Динамо" — "Тобол" — 5:0



Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).



"Динамо" (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.

