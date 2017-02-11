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"Динамо" разгромило "Тобол" в контрольном матче

"Динамо" обыграло казахстанский клуб "Тобол" в контрольном матче.

Контрольный матч

"Динамо" — "Тобол" — 5:0

Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).

"Динамо" (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.
Теги: Динамо
Сегодня, 18:59
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(2)
№2 Написал: dimkaivanov1989 (Сегодня, 19:48) #
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online

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Регистрация: 11.02.2017
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:10) #
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  •  (1)

Трепещите соперники у нас Паша забил! А вот кто такой Мендель убей не знаю!
Регистрация: 11.04.2016
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