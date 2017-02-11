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18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Динамо" разгромило "Тобол" в контрольном матче
"Динамо" обыграло казахстанский клуб "Тобол" в контрольном матче.
Контрольный матч
"Динамо" — "Тобол" — 5:0
Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).
"Динамо" (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.
Контрольный матч
"Динамо" — "Тобол" — 5:0
Голы: Соснин, 7 (1:0); Погребняк, 9 (2:0); Мендель, 24 (3:0); Маркелов, 53 (4:0); Маркелов, 89 (5:0).
"Динамо" (стартовый состав): Лещук, Уилкшир (к), Дьяков, Белоруков, С. Терехов, Сарамутин, Соснин, Катрич, Ташаев, Мендель (на просмотре), Погребняк.
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