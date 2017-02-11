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Испытатели стадиона "Крестовский" остались без хот-догов и горячих напитков
11 февраля проходят первые "народные" испытания стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
Из-за отключения электроэнергии в зоне кейтеринга была прекращена продажа хот-догов и горячих напитков, сообщает "Фонтанка".
Отключение произошло около 17.30 мск. Расстроенные гости потянулись на трибуны, где вскоре началась шоу-программа.
Наименование "Крестовский" арена получила в апреле 2016 года решением топонимической комиссии. Во время проведения Кубка конфедераций - 2017 и ЧМ-2018 площадка будет называться "Санкт-Петербург арена".
Из-за отключения электроэнергии в зоне кейтеринга была прекращена продажа хот-догов и горячих напитков, сообщает "Фонтанка".
Отключение произошло около 17.30 мск. Расстроенные гости потянулись на трибуны, где вскоре началась шоу-программа.
Наименование "Крестовский" арена получила в апреле 2016 года решением топонимической комиссии. Во время проведения Кубка конфедераций - 2017 и ЧМ-2018 площадка будет называться "Санкт-Петербург арена".
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