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"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Уотфордом"

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" в матче 25-го тура английской премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью с 48-ю очками вышли на пятое место в таблице первенства.

Чемпионат Англии. 25 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 2:0

Голы: Мата, 33, Марсьяль, 66

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд - Мата, (Феллаини, 76), Погба, Эррера, Мхитарян - Марсьяль, (Рэшфорд, 86), Ибрагимович.

"Уотфорд": Гомес - Предль, Кэткарт, (Саксесс, 89(, Холебас, Кабуль - Клеверли, Капу, Бритос, (Янмаат, 46), - Ньянг, Дини, Сарате, (Маццари, 77).
Теги: Манчестер Юнайтед Уотфорд
Сегодня, 19:57
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то-ИГРА!!
Поздравления всем поклонникам МЮ!! smiley


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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