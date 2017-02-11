"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Уотфордом"

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" в матче 25-го тура английской премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью с 48-ю очками вышли на пятое место в таблице первенства.



Чемпионат Англии. 25 тур



"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 2:0



Голы: Мата, 33, Марсьяль, 66



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд - Мата, (Феллаини, 76), Погба, Эррера, Мхитарян - Марсьяль, (Рэшфорд, 86), Ибрагимович.



"Уотфорд": Гомес - Предль, Кэткарт, (Саксесс, 89(, Холебас, Кабуль - Клеверли, Капу, Бритос, (Янмаат, 46), - Ньянг, Дини, Сарате, (Маццари, 77).