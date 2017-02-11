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18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (7)
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12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
"Манчестер Юнайтед" добился победы над "Уотфордом"
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Уотфорд" в матче 25-го тура английской премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью с 48-ю очками вышли на пятое место в таблице первенства.
Чемпионат Англии. 25 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 2:0
Голы: Мата, 33, Марсьяль, 66
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд - Мата, (Феллаини, 76), Погба, Эррера, Мхитарян - Марсьяль, (Рэшфорд, 86), Ибрагимович.
"Уотфорд": Гомес - Предль, Кэткарт, (Саксесс, 89(, Холебас, Кабуль - Клеверли, Капу, Бритос, (Янмаат, 46), - Ньянг, Дини, Сарате, (Маццари, 77).
Чемпионат Англии. 25 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 2:0
Голы: Мата, 33, Марсьяль, 66
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд - Мата, (Феллаини, 76), Погба, Эррера, Мхитарян - Марсьяль, (Рэшфорд, 86), Ибрагимович.
"Уотфорд": Гомес - Предль, Кэткарт, (Саксесс, 89(, Холебас, Кабуль - Клеверли, Капу, Бритос, (Янмаат, 46), - Ньянг, Дини, Сарате, (Маццари, 77).
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