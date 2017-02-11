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"Барселона" забила шесть безответных мячей "Алавесу"

"Барселона" в матче 22-го тура чемпионата Испании на выездеч крупным счетом разгромила "Алавес".

Чемпионат Испании. 22 тур

"Алавес" - "Барселона" - 0:6

Голы: Суарес, 38, 68, Неймар, 40, Месси, 61, Руано (авто.) 64, Ракитич, 66

"Алавес": Пачеко, Карлос, Франсуа (Гарсия, 88), Руано, Лагуардия, Торрес, Льоренте, Крстичич (Фемения, 46), Катай (Ромеро, 59), Собрино, Сантос

"Барселона": тер Штеген, Динь, Юмтити (Альба, 67), Матьё, Видаль, Бускетс (Иньеста, 64), Ракитич, Гомеш (Роберто, 71), Суарес, Месси, Неймар

Предупреждения: Юмтити, 7, Бускетс, 60, Ракитич, 62, Лаграудия, 90+1.
Теги: Барселона Алавес
Сегодня, 20:18
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1
(1)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сцуко..
38, 40,- 61, 64, 66, 68...

Как они умудряются забивать с такой скоростью ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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