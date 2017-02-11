Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (7)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (7)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
"Барселона" забила шесть безответных мячей "Алавесу"
"Барселона" в матче 22-го тура чемпионата Испании на выездеч крупным счетом разгромила "Алавес".
Чемпионат Испании. 22 тур
"Алавес" - "Барселона" - 0:6
Голы: Суарес, 38, 68, Неймар, 40, Месси, 61, Руано (авто.) 64, Ракитич, 66
"Алавес": Пачеко, Карлос, Франсуа (Гарсия, 88), Руано, Лагуардия, Торрес, Льоренте, Крстичич (Фемения, 46), Катай (Ромеро, 59), Собрино, Сантос
"Барселона": тер Штеген, Динь, Юмтити (Альба, 67), Матьё, Видаль, Бускетс (Иньеста, 64), Ракитич, Гомеш (Роберто, 71), Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Юмтити, 7, Бускетс, 60, Ракитич, 62, Лаграудия, 90+1.
Чемпионат Испании. 22 тур
"Алавес" - "Барселона" - 0:6
Голы: Суарес, 38, 68, Неймар, 40, Месси, 61, Руано (авто.) 64, Ракитич, 66
"Алавес": Пачеко, Карлос, Франсуа (Гарсия, 88), Руано, Лагуардия, Торрес, Льоренте, Крстичич (Фемения, 46), Катай (Ромеро, 59), Собрино, Сантос
"Барселона": тер Штеген, Динь, Юмтити (Альба, 67), Матьё, Видаль, Бускетс (Иньеста, 64), Ракитич, Гомеш (Роберто, 71), Суарес, Месси, Неймар
Предупреждения: Юмтити, 7, Бускетс, 60, Ракитич, 62, Лаграудия, 90+1.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.