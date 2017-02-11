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Вторая команда "Зенита" проиграла "Уралу" на кубке ФНЛ

В рамках первого тура ФНЛ состоялся еще один матч, в котором "Зенит-2" уступил "Уралу".

Кубок ФНЛ. 1 тур

"Зенит-2" - "Урал" - 1:3

Голы: Лесовой, 16 - Павленко, 28, Юсупов, 42, 78

"Зенит-2": Рудако, Чернов (Мустафин, 46), Каккоев (Лобов, 84), Зуев, Мильдзихов (Мусаев, 46), Зуйков, Исаев, Ящук, Бавин, Лесовой (Крапухин, 61), Погребняк (Евсеев, 46)

"Урал": Тимофеев, Гавтадзе (Горин, 83), Панков, Табидзе, Меркулов, Емельянов (Щербаков, 77), Коробов, Павленко, Серченков (Ставпец, 75), Глушков, Юсупов (Конате, 85)

Предупреждения: Гавтадзе, 13, Емельянов, 68, Бавин, 69, Зуев, 72.
Теги: Зенит-2 Урал
Сегодня, 21:19
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№1 Написал: vlees (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
С победой над бомжами,так приятно читать такие новости.
Регистрация: 12.01.2017
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