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18:28
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Вторая команда "Зенита" проиграла "Уралу" на кубке ФНЛ
В рамках первого тура ФНЛ состоялся еще один матч, в котором "Зенит-2" уступил "Уралу".
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Зенит-2" - "Урал" - 1:3
Голы: Лесовой, 16 - Павленко, 28, Юсупов, 42, 78
"Зенит-2": Рудако, Чернов (Мустафин, 46), Каккоев (Лобов, 84), Зуев, Мильдзихов (Мусаев, 46), Зуйков, Исаев, Ящук, Бавин, Лесовой (Крапухин, 61), Погребняк (Евсеев, 46)
"Урал": Тимофеев, Гавтадзе (Горин, 83), Панков, Табидзе, Меркулов, Емельянов (Щербаков, 77), Коробов, Павленко, Серченков (Ставпец, 75), Глушков, Юсупов (Конате, 85)
Предупреждения: Гавтадзе, 13, Емельянов, 68, Бавин, 69, Зуев, 72.
Кубок ФНЛ. 1 тур
"Зенит-2" - "Урал" - 1:3
Голы: Лесовой, 16 - Павленко, 28, Юсупов, 42, 78
"Зенит-2": Рудако, Чернов (Мустафин, 46), Каккоев (Лобов, 84), Зуев, Мильдзихов (Мусаев, 46), Зуйков, Исаев, Ящук, Бавин, Лесовой (Крапухин, 61), Погребняк (Евсеев, 46)
"Урал": Тимофеев, Гавтадзе (Горин, 83), Панков, Табидзе, Меркулов, Емельянов (Щербаков, 77), Коробов, Павленко, Серченков (Ставпец, 75), Глушков, Юсупов (Конате, 85)
Предупреждения: Гавтадзе, 13, Емельянов, 68, Бавин, 69, Зуев, 72.
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