Арсен Венгер: может, нам и повезло, извините

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Халл Сити" (2:0).



"Мы показали себя несгибаемыми, были сосредоточенными на поле. Соперник был хорош, нам было непросто.



Может быть, нам и повезло, что мы выиграли. Извините, но я никак не мог на это повлиять. Наша работа заключается в том, чтобы быть максимально ответственными за нашу игру на поле", – цитирует Венгер в эфире Sky Sports.