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Арсен Венгер: может, нам и повезло, извините

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Халл Сити" (2:0).

"Мы показали себя несгибаемыми, были сосредоточенными на поле. Соперник был хорош, нам было непросто.

Может быть, нам и повезло, что мы выиграли. Извините, но я никак не мог на это повлиять. Наша работа заключается в том, чтобы быть максимально ответственными за нашу игру на поле", – цитирует Венгер в эфире Sky Sports.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 21:52
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