Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:23
Первый триумф в этом году (1)
Первый триумф в этом году (1)
22:08
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Арсен Венгер: может, нам и повезло, извините
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Халл Сити" (2:0).
"Мы показали себя несгибаемыми, были сосредоточенными на поле. Соперник был хорош, нам было непросто.
Может быть, нам и повезло, что мы выиграли. Извините, но я никак не мог на это повлиять. Наша работа заключается в том, чтобы быть максимально ответственными за нашу игру на поле", – цитирует Венгер в эфире Sky Sports.
"Мы показали себя несгибаемыми, были сосредоточенными на поле. Соперник был хорош, нам было непросто.
Может быть, нам и повезло, что мы выиграли. Извините, но я никак не мог на это повлиять. Наша работа заключается в том, чтобы быть максимально ответственными за нашу игру на поле", – цитирует Венгер в эфире Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.