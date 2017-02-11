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Вячеслав Малафеев: надеюсь, сыграем прощальный матч на новом стадионе "Зенита"
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев посетил новый стадион в Санкт-Петербурге.
"Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь. Этот стадион не похож на другие. Очень рад находиться здесь. Надеюсь, что он принесет удачу.
Сегодня мы не можем опробовать футбольное поле, но, надеюсь, мы сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов "Зенита", - цитирует Малафеева "Росбалт".
"Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь. Этот стадион не похож на другие. Очень рад находиться здесь. Надеюсь, что он принесет удачу.
Сегодня мы не можем опробовать футбольное поле, но, надеюсь, мы сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов "Зенита", - цитирует Малафеева "Росбалт".
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