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Вячеслав Малафеев: надеюсь, сыграем прощальный матч на новом стадионе "Зенита"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев посетил новый стадион в Санкт-Петербурге.

"Пусть моя карьера завершилась, но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь. Этот стадион не похож на другие. Очень рад находиться здесь. Надеюсь, что он принесет удачу.

Сегодня мы не можем опробовать футбольное поле, но, надеюсь, мы сыграем на этом стадионе прощальный матч экс-футболистов "Зенита", - цитирует Малафеева "Росбалт".
Теги: Малафеев Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 21:59
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№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь.

Ну точно - в дом первой запускают кошку, в сортир - говно-в-воротах

Тогда уж утоните лучше в болоте.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 22:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
но я очень рад быть первым зенитовцем, оказавшемся здесь.

Ну точно - в дом первой запускают кошку, в сортир - говно-в-воротах


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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