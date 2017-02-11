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"Осасуна" - "Реал": стартовые составы

В матче 22-го тура примеры "Осасуна" примет "Реал". Команды опубликовали стартовые составы на игру.

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес, Вуядинович, Боннин, Беренгер, Санхурхо, Тьенса, Чаушич, Ромеро, Ривьер, Леон.

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Варан, Начо, Рамос, Каземиро, Модрич, Иско, Марсело, Роналду, Бензема.
Теги: Реал Осасуна
Сегодня, 22:11
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