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Первый триумф в этом году (1)
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22:08
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
18:28
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Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
"Шальке-04" уверенно переиграл "Герту" в Бундеслиге
Футболисты "Шальке" взяли верх над "Гертой" в матче 20-го тура Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 20-й тур
"Шальке-04" - "Герта" 2:0
Гол: Бургшталлер, 42, Горецка, 62
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Горецка (Керер, 88), Стамбули, Калиджиури (Мейер, 82), Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 90+3)
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Лангкамп, Брукс, Штарк, Харагуси (Шибер, 82), Штокер (Дарида, 46), Ибишевич, Калу (Эшвайн, 73)
Предупреждения: Харагуси, 54, Ибишевич, 60, Бенталеб, 85.
Чемпионат Германии. 20-й тур
"Шальке-04" - "Герта" 2:0
Гол: Бургшталлер, 42, Горецка, 62
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Горецка (Керер, 88), Стамбули, Калиджиури (Мейер, 82), Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 90+3)
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Лангкамп, Брукс, Штарк, Харагуси (Шибер, 82), Штокер (Дарида, 46), Ибишевич, Калу (Эшвайн, 73)
Предупреждения: Харагуси, 54, Ибишевич, 60, Бенталеб, 85.
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