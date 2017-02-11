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"Шальке-04" уверенно переиграл "Герту" в Бундеслиге

Футболисты "Шальке" взяли верх над "Гертой" в матче 20-го тура Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 20-й тур

"Шальке-04" - "Герта" 2:0

Гол: Бургшталлер, 42, Горецка, 62

"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо, Хёведес, Бадштубер, Шёпф, Горецка (Керер, 88), Стамбули, Калиджиури (Мейер, 82), Бенталеб, Бургшталлер (Хунтелар, 90+3)

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Лангкамп, Брукс, Штарк, Харагуси (Шибер, 82), Штокер (Дарида, 46), Ибишевич, Калу (Эшвайн, 73)

Предупреждения: Харагуси, 54, Ибишевич, 60, Бенталеб, 85.
Теги: Герта Шальке
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