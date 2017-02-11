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Лучано Спаллетти: Наингголан не станет в моих глазах плохим парнем возле бара

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал слова полузащитника Раджи Наингголана о ненависти к "Ювентусу".

"Наингголан очень темпераментный человек. Он хороший и справедливый парень. Он не станет в моих глазах плохим парнем, который возле бара сказал несколько идиотских предложений в беседе с пьяными людьми.

Он проявил любезность, решив поговорить с ними, а эти двое воспользовались его добротой и стали манипулировать его словами. В раздевалке все над этим посмеялись. Теперь Раджа будет аккуратнее", - цитирует Спаллетти "Sportbox" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Спаллетти Рома Наингголан
Вчера, 23:18
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