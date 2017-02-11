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"Атлетик" Бильбао дома вырвал победу над "Депортиво"

"Атлетик" Бильбао на своем поле одержал победу над "Депортиво" в матче 22-го тура Примеры.

Чемпионат Испании. 22 тур

"Атлетик" Б - "Депортиво" - 2:1

Гол: Муньян, 71, Адурис, 89 - Чолак, 42

"Ателтик" Б: Ираисос, Баленсиага, Лапорт, Лопес, Сан-Хосе, де Маркос, Беньят (Сусаета, 68), Гарсия (Итурраспе, 68), Муньяин, Адурис, Уильямс (Вильялибре, 85)

"Депортиво": Титонь, Наварро, Альбентоса, Сидней, Хуанфран, Гильерме, Хиль, Борхес, Чолак (Файр, 87), Андоне (Хоселу, 74), Какута (Джон, 67)

Предупреждения: Наварро, 58, Сан-Хосе, 62, Хоселу, 88
Теги: Атлетик Депортиво
Вчера, 23:23
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