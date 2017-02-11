"Монако" дома разгромил "Метц"

"Монако" дома с крупным счетом переиграл "Метц" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Монегаски с 58 очками лидирует в чемпионате Франции, опережая "ПСЖ" на три очка.



Чемпионат Франции. 25 тур



"Монако" - "Метц" - 5:0



Голы: Мбаппе, 7, Фалькао, 10, Мбаппе, 20, 50, Фалькао, 55



"Монако": Субашич, Туре, Менди (Диалло, 64), Фабиньо, Глик, Раджи, Силва, Моутинью, Бошилья (Дирар, 69), Мбаппе, Фалькао (Кардона, 81)



"Метц": Дидийон, Синьорино, Ривьерес, Милан, Фалетт, Дианье, Дукуре (Филиппс, 85), Молле, Коад (Нгюэтт, 71), Сарр, Эрдинч



Предупреждения: Менди, 61, Молле, 63, Ривьерес, 66.