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Витиньо стал блондином (фото)

Нападающий ЦСКА Витиньо покрасил свою прическу в белый цвет. Армейцы работают на третьем сборе в Испании.

Напомним, ранее пресс-служба ЦСКА пошутила над бразильцем, назвав его "Лысиньо", после того, как он сбрил волосы на голове.



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Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 01:04
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(1)
№3 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 01:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: corone`r
компенсация расовой неполноценности innocent


А тебе бы не помешала компенсация мозговой неполноценности..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:45) #
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  •  (1)

блондинка hushed
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: corone`r (Сегодня, 01:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
компенсация расовой неполноценности innocent


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
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