"Манчестер Юнайтед" первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на своем поле победил "Уотфорд" со счетом 2:0 в матче 25-го тура АПЛ. Благодаря этой победе "МЮ" первым достиг отметки в 2000 очков в английской премьер-лиге, которая была основана в 1992 году.Первая шестерка команд по набранным очкам выглядит следующим образом:1. "Манчестер Юнайтед" — 2000 очков;2. "Арсенал" — 1797;3. "Челси" — 1755;4. "Ливерпуль" — 1647;5. "Тоттенхэм Хотспур" — 1411;6. "Эвертон" — 1303.