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"Манчестер Юнайтед" первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на своем поле победил "Уотфорд" со счетом 2:0 в матче 25-го тура АПЛ. Благодаря этой победе "МЮ" первым достиг отметки в 2000 очков в английской премьер-лиге, которая была основана в 1992 году.

Первая шестерка команд по набранным очкам выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" — 2000 очков;

2. "Арсенал" — 1797;

3. "Челси" — 1755;

4. "Ливерпуль" — 1647;

5. "Тоттенхэм Хотспур" — 1411;

6. "Эвертон" — 1303.

Газета.ru
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:35
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