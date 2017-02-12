Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Луис Энрике: надеюсь, что Видаль быстро поправится

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике высказался относительно игры первенства Испании против "Алавеса" (6:0).

"Мне очень понравилась наша игра и итоговый результат матча. Но я разочарован из-за травмы Видаля. Очень неприятно видеть, что игрок твоего клуба получает серьезную травму. Надеюсь, что Алеиш быстро вернется в строй. Еще рано говорить о серьезности повреждения. Видаля осматривают доктора, они оценят травму.

В матчах, когда хорошо организованный соперник защищается всей командой приходится доминировать во всем: быстроте паса, создании свободных зон, прессинге. Сегодня мы смотрелись хорошо в этих компонентах.

"Алавес" изменил тактику во втором тайме, и нам удалось воспользоваться контратаками. У нас появилось пространства впереди. Игроки действовали эффективно", – цитирует Энрике Sports.ru со ссылкой на испанские СМИ.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 01:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.