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Полная стоимость стадиона "Крестовский" составила 43 млрд рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал цифру полной стоимости строительства стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

"Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей", - цитирует Албина ТАСС.

Напомним, стадион был заложен в 2007 году, а основной этап строительных работ завершился 29 декабря 2016 года.
Теги: Крестовский
Сегодня, 01:46
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