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"Ростов" продолжает просматривать защитника "Сахалина" Андрея Сорокина

Защитник "Сахалина" Андрей Сорокин тренируется вместе с "Ростовом" на сборе в Белеке.

20-летний футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт. В Турции "Ростов" до 14 февраля продолжит готовится к матчу Лиги Европы со "Спартой".

Советский спорт
Теги: Ростов
Сегодня, 01:49
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