"Ростов" продолжает просматривать защитника "Сахалина" Андрея Сорокина

Защитник "Сахалина" Андрей Сорокин тренируется вместе с "Ростовом" на сборе в Белеке.20-летний футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт. В Турции "Ростов" до 14 февраля продолжит готовится к матчу Лиги Европы со "Спартой".