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Юрий Семин: на третьем сборе добавим скорости (фото)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о работе команды на третьем сборе в Малаге.

- Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении, - отмечает Юрий Семин. - К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу!

- Что изменится на третьем сборе в характере тренировок?

- Да, на этом сборе будут определенные изменения в тренировочной работе: сосредоточимся на скоростных показателях, будет очень много игровых упражнений, а сами тренировки станут менее продолжительными.

- Несколько слов о молодых игроках: кто-то вызван в основу, кто-то отправляется на Кипр...

- На предыдущих двух сборах с нами работал ряд молодых игроков, они прошли хорошую подготовку. Теперь им необходимо войти в игровой режим, чтобы начать сезон в хороших кондициях. Игровую практику они получат в молодежном составе. Ребята хорошо выглядели, так что их работой я доволен.



ФК "Локомотив"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 02:45
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