Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Славен Билич: судейство было ужасным, я больше не могу сдерживаться

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич раскритиковал арбитров после матча с "Вест Бромвичем" (2:2).

"Сегодня все пошло не так. В первую очередь, я бы хотел сказать о судьях. Я понимаю, что им очень тяжело работать на таких скоростях, но именно мы оказываемся жертвами всех неправильно принятых решений, и их немало.

Можно жить с одной ошибкой, с двумя, но не с таким числом. Я высоко ценю Майкла Оливера, он знает это, но сегодня все было так. Последние несколько лет я постоянно себя успокаивал, но больше я не могу сдерживаться.

У меня ужасные чувства. Судейство было ужасным. Я не разговаривал с Оливером, зачем? Он знает, что я высоко его ценю, тем сильнее я не понимаю, почему так случилось сегодня.

Все было против нас. Гол был отменен из-за офсайда. Я сказал лайнсмену, что офсайда не было, а он ответил, что гол был отменен из-за нарушения правил. Больше я с ним не разговаривал, мы не общались за кофе и не будем общаться за кофе. Не знаю, за что меня наказывать. Меня уже достаточно наказывали за мою позицию", – цитирует Билича "Sports.ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 02:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.