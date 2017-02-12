Марко Боррьелло: я мог перейти в "Реал" или "Манчестер Сити"

Нападающий "Кальяри" Марко Боррьелло рассказал, что в свое время мог перебраться в "Манчестер Сити", "Реал" или "Ювентус". Летом 2010 года представители игрока вели переговоры, но затем он решил остаться в миланской команде."Я мог бы присоединиться к "Манчестер Сити", потому что "Милан" хотел заполучить Робиньо. Я мог бы перейти в "Реал", так как Бронзетти говорил с Пересом об обмене на Бензема. "Рома" предложила мне тот же контракт, что у меня был в "Милане", а мой агент хотел, чтобы я присоединиться к "Юве" на правах аренды.В конце концов я не выдержал и решил остаться в "Милане". Галлиани предупредил, что если я не уйду, то буду исключен из заявки на Лигу чемпионов. Несколько лет спустя, в баре на Ибице общались с Адриано, и он сказал, что это была не его вина, Аллегри предпочел Алессандро Матри", - рассказал Боррьелло.