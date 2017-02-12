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Зинедин Зидан: получилось так, что мы не увидели особой разницы между лидером и аутсайдером

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал непростой победу над "Осасуной" (3:1) в матче 22-го тура испанского первенства.

"Сегодня получилось так, что мы не увидели особой разницы между лидером лиги и командой из нижней части таблицы. Чтобы выиграть сегодня, пришлось приложить немало усилий. Я предупреждал своих игроков. Наши форварды прекрасно выполнили свою работу, и мы смогли победить.

У нас были шансы забить второй гол, но так вышло, что вместо этого "Осасуна" сравняла счет. Такое случается. Во второй половине игры мы выглядели лучше, у нас было больше голевых моментов", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 03:33
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