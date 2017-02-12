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Хавьер Грасия: в выходной совершили совместный поход на гоночный трек
Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия рассказал сборах казанской команды в Испании.
"Даже несмотря на то, что целый день лил проливной дождь, погода здесь в целом хорошая и комфортная. Местные условия позволяют полноценно готовиться к старту чемпионата. Ребята всегда работают с большим желанием.
Днем ранее у нас был выходной и совместный поход на гоночный трек. Такие мероприятия очень полезны для сплочения коллектива. Таким образом мы решили еще и отвлечь игроков, потому что понимаем, что на них ложится большая нагрузка. Сборы длятся долго, поэтому мы и решили сделать ребятам такой подарок.
Я доволен тем, как работают футболисты, они хорошо тренируются. Считаю, что мы неплохо провели товарищеские матчи. Сейчас перед нами стоит задача – войти в игровой ритм, чтобы возобновить сезон в кондициях, близких к игровым.
На этом сборе нам предстоит провести еще два матча, на следующем – еще четыре. За счет игрового объема и времени мы постараемся обрести оптимальную форму", - приводит слова Грасии официальный сайт казанского клуба.
"Даже несмотря на то, что целый день лил проливной дождь, погода здесь в целом хорошая и комфортная. Местные условия позволяют полноценно готовиться к старту чемпионата. Ребята всегда работают с большим желанием.
Днем ранее у нас был выходной и совместный поход на гоночный трек. Такие мероприятия очень полезны для сплочения коллектива. Таким образом мы решили еще и отвлечь игроков, потому что понимаем, что на них ложится большая нагрузка. Сборы длятся долго, поэтому мы и решили сделать ребятам такой подарок.
Я доволен тем, как работают футболисты, они хорошо тренируются. Считаю, что мы неплохо провели товарищеские матчи. Сейчас перед нами стоит задача – войти в игровой ритм, чтобы возобновить сезон в кондициях, близких к игровым.
На этом сборе нам предстоит провести еще два матча, на следующем – еще четыре. За счет игрового объема и времени мы постараемся обрести оптимальную форму", - приводит слова Грасии официальный сайт казанского клуба.
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