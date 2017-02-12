Паль Дардаи: игроки "Шальке" просто перебегали нас

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи прокомментировал поражение своей команды в матче против "Шальке" (0:2) в 20-м туре чемпионата Германии.



"Поздравляю "Шальке" с заслуженной победой. С самого начала матча мы не попали в правильный ритм. Во втором тайме мы смотрелись чуть лучше, но этого было недостаточно. Возможно сказалась усталость. Игроки "Шальке" просто перебегали нас, и мы не смогли ничего противопоставить. Нам удалось создать пару моментов, в том числе самый первый в матче у Саломона Калу. Но наш соперник был просто лучше сегодня, и мы должны принять это. В ближайших матчах для нашей команды будет очень важно снова начать забивать. Я уверен, что удача вновь вернётся к нам", - цитирует игрока официальный сайт "Шальке".