Маркус Вайнцирль: я доволен нашим превосходством над "Гертой" на протяжении всего матча

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль прокомментировал победу своей команды в матче против "Герты" (2:0) в двадцатом туре Бундеслиги.



"Я очень доволен игрой сегодня и нашим превосходством на протяжении всего матча. Оба гола были забиты в совершенно правильное время. Прямо перед перерывом Гвидо Бургшталлер использовал отличную возможность и открыл счёт. К сожалению, всего пары сантиметров не хватило Горецки, чтобы отличиться, когда мяч попал в перекладину. Очень рад, что во втором тайме Леон всё-таки забил. Он совершил отличный проход и прекрасно пробил по воротам. После второго забитого мяча мы совершенно верно действовали на поле, мужественно и терпеливо доведя матч до конца. Эта неделя оказалась очень удачной для нас. Мы добились результата и показали хорошую игру. Поражение от "Айнтрахта" дало нам много пищи для размышления, и мы сделали правильные выводы. Сегодняшний матч доставил мне удовольствие. Комплименты моим парням!" - цитирует специалиста официальный сайт клуба.