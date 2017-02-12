Дэвид Мойес: у нас был хороший шанс подняться в таблице, но мы им не воспользовались

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Саутгемптона" (0:4) в 25-м туре чемпионата Англии.



"Мы сыграли не так хорошо, как на прошлой неделе. Мы допустили серьезные ошибки в обороне. У нас был хороший шанс подняться вверх по турнирной таблице, но нам не удалось им воспользоваться. У "Саутгемптона" здорово сыграли форварды", - цитирует Мойеса ВВС.