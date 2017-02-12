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Торстен Фрингс: мы показали выдающуюся игру

Главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс прокомментировал победу своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (2:1) в двадцатом туре Бундеслиги.

"Мы показали выдающуюся игру. Все, что мы планировали, было прекрасно реализовано. Победить "Боруссию" было очень важно. Мы играли с большим желанием добиться хорошего результата", - цитирует Фрингса Kicker.
Теги: Дармштадт Боруссия Д
Сегодня, 09:12
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