Торстен Фрингс: мы показали выдающуюся игру

Главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс прокомментировал победу своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (2:1) в двадцатом туре Бундеслиги.



"Мы показали выдающуюся игру. Все, что мы планировали, было прекрасно реализовано. Победить "Боруссию" было очень важно. Мы играли с большим желанием добиться хорошего результата", - цитирует Фрингса Kicker.