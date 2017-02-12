Томас Тухель: побеждает команда, которая реализует свой потенциал

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче против "Дармштадта" (1:2) в двадцатом туре Бундеслиги.



"Соперник добился заслуженной победы. Если мы будем показывать игру того уровня, который имеем, то нам будет сложно. Я сыграли намного ниже своих возможностей. Поэтому результат справедлив. Побеждает команда, которая реализует свой потенциал", - передает его слова Kicker.