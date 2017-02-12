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Эвер Банега на тренировке травмировал колено

Полузащитник "Интера" Эвер Банега получил повреждение на тренировке, сообщает Football Italia.

У игрока миланского клуба диагностировали травму колена. Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны.
Теги: Банега Интер
Сегодня, 13:09
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