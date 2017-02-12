Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
01:04
Витиньо стал блондином (фото) (11)
Витиньо стал блондином (фото) (11)
"Мордовия" одержала победу над петербургским "Динамо"
Кубок ФНЛ
1 тур
"Динамо" СПб - "Мордовия" 0:1
Голы: Алхазов, 78
"Динамо" СПб: Генералов, Старков, Бабенков, Коваленко, Филатов, Рогов, Песегов, Комисов, Субботин, Маркосов (Коротаев, 39)
"Мордовия": Калюжный, Чалов, Иванов (Усов, 65), Багаев, Сабитов, Деобальд, Петров (Алхазов, 62), Кренделёв, Игнатович, Лукьянов, Амбарцумян
Предупреждения: Песегов, 21, Усов, 78
1 тур
"Динамо" СПб - "Мордовия" 0:1
Голы: Алхазов, 78
"Динамо" СПб: Генералов, Старков, Бабенков, Коваленко, Филатов, Рогов, Песегов, Комисов, Субботин, Маркосов (Коротаев, 39)
"Мордовия": Калюжный, Чалов, Иванов (Усов, 65), Багаев, Сабитов, Деобальд, Петров (Алхазов, 62), Кренделёв, Игнатович, Лукьянов, Амбарцумян
Предупреждения: Песегов, 21, Усов, 78
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.