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"Мордовия" одержала победу над петербургским "Динамо"

Кубок ФНЛ

1 тур

"Динамо" СПб - "Мордовия" 0:1

Голы: Алхазов, 78

"Динамо" СПб: Генералов, Старков, Бабенков, Коваленко, Филатов, Рогов, Песегов, Комисов, Субботин, Маркосов (Коротаев, 39)

"Мордовия": Калюжный, Чалов, Иванов (Усов, 65), Багаев, Сабитов, Деобальд, Петров (Алхазов, 62), Кренделёв, Игнатович, Лукьянов, Амбарцумян

Предупреждения: Песегов, 21, Усов, 78
Теги: Мордовия Динамо СПБ
Сегодня, 13:56
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