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"Мы все Зозуля". Игроки "Бетиса" поддержали украинского футболиста

Игроки "Бетиса" вышли на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" в специальных футболках, чтобы поддержать нападающего севильского клуба Романа Зозулю, которого ранее обвинили в нацистских взглядах.

"Мы все Зозуля", — написано на футболках игроков "Бетиса".

Напомним, украинский форвард был отдан в аренду "Райо Вальекано", но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге "Райо Вальекано" отказался от аренды и Зозуля вернулся в "Бетис". Однако, согласно международному регламенту, играть Зозуля не может.

"Мы все Зозуля". Игроки "Бетиса" поддержали украинского футболиста

AS
Теги: Бетис Валенсия
Сегодня, 14:08
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(4)
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
"Мы все Зозуля", — написано на футболках игроков "Бетиса"

А разве принято своими диагнозами хвастаться?
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:55) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egoist
они все нацики?

как минимум дебилы.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Egoist Краснодар (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
они все нацики?
Регистрация: 8.10.2015
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