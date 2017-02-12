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"Мы все Зозуля". Игроки "Бетиса" поддержали украинского футболиста
Игроки "Бетиса" вышли на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" в специальных футболках, чтобы поддержать нападающего севильского клуба Романа Зозулю, которого ранее обвинили в нацистских взглядах.
"Мы все Зозуля", — написано на футболках игроков "Бетиса".
Напомним, украинский форвард был отдан в аренду "Райо Вальекано", но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге "Райо Вальекано" отказался от аренды и Зозуля вернулся в "Бетис". Однако, согласно международному регламенту, играть Зозуля не может.
AS
"Мы все Зозуля", — написано на футболках игроков "Бетиса".
Напомним, украинский форвард был отдан в аренду "Райо Вальекано", но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге "Райо Вальекано" отказался от аренды и Зозуля вернулся в "Бетис". Однако, согласно международному регламенту, играть Зозуля не может.
AS
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