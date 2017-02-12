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Антонио Конте: Фабрегас такой же футбольный гений, как и Пирло

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высоко оценил талант полузащитника команды Сеска Фабрегаса, сравнив испанца с бывшим футболистом сборной Италии Андреа Пило.

"Сеск - топ-футболист. Он такой же футбольный гений, как и Андреа Пирло. Он не бежит 100 метров за 10 секунд, но я могу на это закрыть глаза из-за его непревзойденной техники. Скорость Фабрегаса в голове. Мы с ним работаем над тактическими аспектами и позиционной игрой", - цитирует Конте Goal.com.
Теги: Конте Фабрегас Челси Пирло
Сегодня, 15:32
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
дык выпускай сегодня давай!! blush


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Регистрация: 2.03.2011
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