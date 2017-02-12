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Антонио Конте: Фабрегас такой же футбольный гений, как и Пирло
Главный тренер "Челси" Антонио Конте высоко оценил талант полузащитника команды Сеска Фабрегаса, сравнив испанца с бывшим футболистом сборной Италии Андреа Пило.
"Сеск - топ-футболист. Он такой же футбольный гений, как и Андреа Пирло. Он не бежит 100 метров за 10 секунд, но я могу на это закрыть глаза из-за его непревзойденной техники. Скорость Фабрегаса в голове. Мы с ним работаем над тактическими аспектами и позиционной игрой", - цитирует Конте Goal.com.
"Сеск - топ-футболист. Он такой же футбольный гений, как и Андреа Пирло. Он не бежит 100 метров за 10 секунд, но я могу на это закрыть глаза из-за его непревзойденной техники. Скорость Фабрегаса в голове. Мы с ним работаем над тактическими аспектами и позиционной игрой", - цитирует Конте Goal.com.
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