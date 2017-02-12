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"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск"

В матче Кубка ФНЛ "СКА-Хабаровск" уступил "Тюмени".

Кубок ФНЛ

1 тур

"СКА-Хабаровск" - "Тюмень" 1:2

Голы: Глухов, 14, Чуканов, 73, Булия, 84

"СКА-Хабаровск": Довбня, Купчин, Микуцкис, Удалый, Рылов, Друзин (Калинский, 90), Карасев, Черевко, Кобялко, Булия, Никифоров

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Радченко, Шабаев, Глухов, Шляпкин, Клёнкин, Пустозеров, Рябокобыленко, Лешонок (Кузнецов, 90), Теленков

Предупреждения: Теленков, 40, Чуканов, 57
Теги: Тюмень СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:41
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