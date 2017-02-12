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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
"Тюмень" обыграла "СКА-Хабаровск"
В матче Кубка ФНЛ "СКА-Хабаровск" уступил "Тюмени".
Кубок ФНЛ
1 тур
"СКА-Хабаровск" - "Тюмень" 1:2
Голы: Глухов, 14, Чуканов, 73, Булия, 84
"СКА-Хабаровск": Довбня, Купчин, Микуцкис, Удалый, Рылов, Друзин (Калинский, 90), Карасев, Черевко, Кобялко, Булия, Никифоров
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Радченко, Шабаев, Глухов, Шляпкин, Клёнкин, Пустозеров, Рябокобыленко, Лешонок (Кузнецов, 90), Теленков
Предупреждения: Теленков, 40, Чуканов, 57
Кубок ФНЛ
1 тур
"СКА-Хабаровск" - "Тюмень" 1:2
Голы: Глухов, 14, Чуканов, 73, Булия, 84
"СКА-Хабаровск": Довбня, Купчин, Микуцкис, Удалый, Рылов, Друзин (Калинский, 90), Карасев, Черевко, Кобялко, Булия, Никифоров
"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Радченко, Шабаев, Глухов, Шляпкин, Клёнкин, Пустозеров, Рябокобыленко, Лешонок (Кузнецов, 90), Теленков
Предупреждения: Теленков, 40, Чуканов, 57
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