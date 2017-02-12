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"Вильярреал" и "Малага" не выявили сильнейшего

Чемпионат Испании

22 тур

"Вильярреал" - "Малага" 1:1

Голы: Шарлес, 14, Сориано, 62

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Анхель, Гонсалес, Руис, Сориано, Сантос, Тригерос (Эрнандес, 82), Сориано, Сансоне (Кастильехо, 77), Лопес (Бакамбу, 69)

"Малага": Камени, Росалес, Торрес, Эрнандес, Демикелис, Камачо, Родригес (Дуда, 74), Форнальс, Кастро (Онтиверос, 82), Кеко (Родригес, 62), Шарлес

Предупреждения: Камачо, 55, Шарлес, 55, Кеко, 58, Демикелис, 61, Дуда, 81

Удаления: Сориано, 71
Теги: Вильярреал Малага
Сегодня, 15:52
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