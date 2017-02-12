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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Роман Зобнин: погода чуть подпортила мне день рождения
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своем дне рождении, который он встретил на сборах.
"Погода чуть подпортила мне день рождения, поэтому пришлось только приседать. Один подкат — и весь в грязи, наглотался я воды.
Отметить день рождения не получится, но я привык, каждый год на сборах. Сейчас здесь моя семья, посидим за ужином, скушаем тортик. Сегодня можно", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
"Погода чуть подпортила мне день рождения, поэтому пришлось только приседать. Один подкат — и весь в грязи, наглотался я воды.
Отметить день рождения не получится, но я привык, каждый год на сборах. Сейчас здесь моя семья, посидим за ужином, скушаем тортик. Сегодня можно", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
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