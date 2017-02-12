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Роман Зобнин: погода чуть подпортила мне день рождения

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своем дне рождении, который он встретил на сборах.

"Погода чуть подпортила мне день рождения, поэтому пришлось только приседать. Один подкат — и весь в грязи, наглотался я воды.

Отметить день рождения не получится, но я привык, каждый год на сборах. Сейчас здесь моя семья, посидим за ужином, скушаем тортик. Сегодня можно", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 16:06
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