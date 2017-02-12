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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Евгений Кречетов: "Динамо" ищет клуб для Дьякова
Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов рассказал, что клуб ищет для защитника Виталия Дьякова новую команду.
"Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально.
У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в "Динамо", - цитирует Кречетова ТАСС.
"Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально.
У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в "Динамо", - цитирует Кречетова ТАСС.
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