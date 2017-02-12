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Евгений Кречетов: "Динамо" ищет клуб для Дьякова

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов рассказал, что клуб ищет для защитника Виталия Дьякова новую команду.

"Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально.

У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в "Динамо", - цитирует Кречетова ТАСС.
Теги: Динамо Дьяков
Сегодня, 16:11
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