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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Владислав Радимов: задача "Зенита-2" – в каждой игре стремиться к положительному результату
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ против "Урала" (1:3).
"Детали в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки.
Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.
Задач на турнир сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому", - цитирует Радимова ФК "Зенит"
"Детали в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки.
Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.
Задач на турнир сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому", - цитирует Радимова ФК "Зенит"
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