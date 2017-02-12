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Владислав Радимов: задача "Зенита-2" – в каждой игре стремиться к положительному результату

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча Кубка ФНЛ против "Урала" (1:3).

"Детали в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень премьер-лиги, они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки.

Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе.

Задач на турнир сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому", - цитирует Радимова ФК "Зенит"
Теги: Радимов Зенит-2
Сегодня, 16:27
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